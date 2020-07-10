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تركيب أول 10 مباني سكنية لـ «موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1307
تركيب أول 10 مباني سكنية لـ «موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير»

مكة المكرمة (صدى):
بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، في تصميم وبناء وتركيب أول 10 مباني سكنية في مدينة للموظفين ، حيث تتكون من غرفة نوم واحدة أو إثنين.

وتتكون هذة المباني من شقق سكنية تتالف من غرفة نوم واحدة او غرفتين نوم من مجموع 288 شقة لموظفي شركة البحر الاحمر للتطوير، حيث نقلت الدفعة الاولى من الوحدات السكنية الجاهزة برا الى موقع الوجهة حيث يصل وزن الواحد الى 70 طنا وذلك بواسطة رافعة بسعة 600 طن.

وصنعت المدينة بالكامل خارج البحر الأحمر ، وبها مصنع جديد بمحافظة رايغ، وعدد 24 الى 30 سكنية يضمها كل مبني سكني.

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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