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شركات «حجاج الداخل» مع إيقاف التنفيذ إحترازاً

Time منذ 31 دقيقة
Views 1453
شركات «حجاج الداخل» مع إيقاف التنفيذ إحترازاً

الرياض (صدى):
يعد موسم الحج 1441 هـ موسم استثنائي نظراً لإقتصار الحج على أعداد محدودة جداً حمايةً من مخاطر الوباء بالإضافة إلى الإلتزام بإجراءات احترازية لحماية الحجاج .

وأكدت مصادر ان شركات ومؤسسات حجاج الداخل لن يكون لها دور هذا الموسم في مقابل تولي وزارة الحج والعمرة شؤون الحجاج والتأكيد على الإجراءات الإحترازية .

ومن المقرر ان تعتمد تلك الشركات على تمويل ودعم المؤسسات والبنوك المالية لتغطية إلتزاماتها المالية ، إذ يصل حجم الدعم الذي تتلقاه إلى 15 مليون ريال فيما يبلغ عدد الشركات 560 شركة في قطاع العمرة و195 شركة في قطاع الحج .

كما تنسق الشركات للإستفادة من مبادرة برنامج " كفالة " لمساعدة القطاع في آداء عمله والحصول على قروض تمويلي إسلامية ، وغيرها من المبادرات .

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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