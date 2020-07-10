نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على مغرد طالبه بالدعم: لا تملِ علي ما يجب فعله

Time منذ 40 دقيقة
Views 1738
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على مغرد طالبه بالدعم: لا تملِ علي ما يجب فعله

الرياض (صدى):
رفض الأمير عبد الرحمن بن مساعد طلب مغرد لدعم الحسابات ذات الأسماء الصريحة .

وقال " بن مساعد " رداً عليه :هذا حسابي وأكتب فيه ما أراه فلا تملِ علي ما يجب فعله أو من أدعم أو من لا أدعم .

وأضاف : من الممكن أن تدعم صاحب اسم صريح له طرح وطني مشرف ويقدر الله أن يتبدل موقفه ويتحول لخائن لوطنه هل هذا يعتبر خطيئة لمن دعمه وقت طرحه الوطني ؟هل تعلم الغيب؟ ..باختصار أنا أبخص فلا تزايد علي .

وكان المغرد قد طالبه بدعم الحسابات ذات الأسماء الصريحة مؤكداً ان الأسماء المستعارة قد تكون سليطة أو مأجورة قائلاً : ياسمو الأمير نتمنى انك تدعم الحسابات اللي تطلع بأسمائها الصريحة ، لأن للأسف " غربان تويتر "استغلوا الأسماء المستعارة في تمرير اجندات تخدم اهداف مشبوهه ، واحنا نثق في طرحك الوطني المشرف .

Time واتساب

أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

أخر الأخبار

بالفيديو.. فتاة تروى مأساة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين
بالفيديو.. فتاة تروى مأساة اغتصابها قبل زفافها بأسبوعين
Time منذ 8 دقائق Views 343
تركيب أول 10 مباني سكنية لـ «موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير»
تركيب أول 10 مباني سكنية لـ «موظفي شركة البحر الأحمر للتطوير»
Time منذ 19 دقيقة Views 1298
انخفاض سعر النفط بسبب المخاوف من تراجع الطلب الأمريكي
انخفاض سعر النفط بسبب المخاوف من تراجع الطلب الأمريكي
Time منذ 23 دقيقة Views 1368
شركات «حجاج الداخل» مع إيقاف التنفيذ إحترازاً
شركات «حجاج الداخل» مع إيقاف التنفيذ إحترازاً
Time منذ 31 دقيقة Views 1449
تعرف على أعراض الفشل الكلوي
تعرف على أعراض الفشل الكلوي
Time منذ 38 دقيقة Views 1411
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على مغرد طالبه بالدعم: لا تملِ علي ما يجب فعله
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على مغرد طالبه بالدعم: لا تملِ علي ما يجب فعله
Time منذ 40 دقيقة Views 1738
بالفيديو.. محمد صلاح يقترب من رقم الأسطورتين هنري وشيرار
بالفيديو.. محمد صلاح يقترب من رقم الأسطورتين هنري وشيرار
Time منذ 55 دقيقة Views 1582
إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية
إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية
Time منذ 57 دقيقة Views 1497
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً مخيم من الجلزون
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً مخيم من الجلزون
Time منذ 59 دقيقة Views 1408
رجل يشوه خطيبته وينشر صورها وهاتفها باعتبارها منحرفة أخلاقيا
رجل يشوه خطيبته وينشر صورها وهاتفها باعتبارها منحرفة أخلاقيا
Time منذ ساعة Views 815