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بالفيديو.. محمد صلاح يقترب من رقم الأسطورتين هنري وشيرار

Time منذ 55 دقيقة
Views 1582
بالفيديو.. محمد صلاح يقترب من رقم الأسطورتين هنري وشيرار

وكالات (صدى):
سجل نجم ليفربول المصري محمد صلاح هدفين في لقاء فريقه مع برايتون والذي فارز بـ"3-1" لينعش بذلك حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

ووصلت عدد الأهداف التي سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وفي حال مشاركته في المباريات الأربع المتبقية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستمراره في تسجيل الأهداف، فقد يتوج الفرعون المصري بالحذاء الذهبي في "البريمير ليغ"، للموسم الثالث تواليا، في إنجاز تاريخي لم يسبقه له سوى الأسطورتان، الإنجليزي آلان شيرار، والفرنسي تيري هنري.

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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