بالفيديو.. محمد صلاح يقترب من رقم الأسطورتين هنري وشيرار

وكالات (صدى):
سجل نجم ليفربول المصري محمد صلاح هدفين في لقاء فريقه مع برايتون والذي فارز بـ"3-1" لينعش بذلك حظوظه في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي.
ووصلت عدد الأهداف التي سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.
وفي حال مشاركته في المباريات الأربع المتبقية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستمراره في تسجيل الأهداف، فقد يتوج الفرعون المصري بالحذاء الذهبي في "البريمير ليغ"، للموسم الثالث تواليا، في إنجاز تاريخي لم يسبقه له سوى الأسطورتان، الإنجليزي آلان شيرار، والفرنسي تيري هنري.