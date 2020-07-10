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إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية

Time منذ 57 دقيقة
Views 1497
إنشاء فروع جديدة لبرنامج «تقييس» لفحص مضخات الوقود وتوطين الكوادر الفنية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنشاء فرعين جديدين لبرنامج " تقييس" في جدة والدمام للتوسع الجغرافي وتسهيل وصول الخدمات لمستفيدين .

وقامت الهيئة بتأهيل وتدريب 5 جهات من القطاع الخاص ، لإجراء عمليات التحقق الميداني على أدوات القياس القانونية في مجالي مضخات الوقود والموازين، شرط ان يكون العاملين في فحوصات التحقق الميداني من المواطنين ما ساهم في توفير 19 وظيفة ، وفقاً لـ"الإقتصادية " .

كما قامت الهيئة بتحديث لائحة تكاليف خدمات القياس والمعاير، ومراجعة النموذج الرقابي على السلع المنتجة بالشركة والمستوردة ، وغيرها بما يضمن استخدام ادوات القياس القانونية .

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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