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مسؤول بـ«الصحة العالمية»: قرار المملكة بشأن الحج أنقذ العالم والفيروس غير مُخلق

Time منذ ساعة
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مسؤول بـ«الصحة العالمية»: قرار المملكة بشأن الحج أنقذ العالم والفيروس غير مُخلق

الرياض (صدى):
أشادت المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان حسن بلخي بإستراتيجية المملكة في مواجهة وباء كورونا ، وأكدت أنها نجحت في إنقاذ منظومة الرعاية الصحية إذا ما قارناها بدول اخرى .

وأضافت أن المملكة كانت من أوائل الدول التي حققت استجابة مبكرة ضد الوباء وقامت بدراسات تقييم المخاطر وجعلت الإنسان في الألوية سواء أكان مواطن ام مقيم ، وفقاً لعكاظ .

كما أشادت بالحملات التوعوية والدور الحكومي الرقابي للإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة وتحمل الدولة فترات الإغلاق ، ما ساعد في الحد من الوباء .

وحول قرار الملكة بشأن تقليص الحجاج لأعداد محدوة جداً ، قالت أن القرار كان مؤلم لكنه مدروس وسليم ليس فقط من أجل المملكة وإنما من أجل إنقاذ العالم من موجة وباء ثانيه .

وحول حقيقة تسييس الفيروس ، استبعدت "بلخي " نظرية المؤامرة وان يكون هناك تدخل بشري لتحوير هذا الفيروس او تخليقه ، مؤكدة ان الدراسات تشير لعدم صحة ذلك .

أما عن قلق العدوى من أولئك الذين لم يظهر عليهم أعراض ، فقالت ان الخطر الأكبر لدى اولئك الذين ظهرت لديهم اعراض الإصابة خاصةً في الأيام القليلة قبل ظهور العدوى .

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أحدث التعليقات

حمد
جعله ما يحصصل من يشتريه جعله يصل سعره الى 40 دولار بالماينص ما استفاد منه شيء بالعكس صار لعنة على الشعب وصار لتمويل الثورات والحروب في الدول العربية
صالحة الشيخي
إضافة إلى مكانة قيمة التواضع شرعاً ؛ هي تدُل أيضاً على أن صاحبها يتمتع بثقة عالية بالنفس .. سلم فكركِ وحرفكِ أ. #العنود_العتيبي
naeem
سبحان الله انقلب السحر على الساحر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

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