إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين

واشنطن (صدى):
أعلنت ماركة "بروكس براذرز" الأمريكية، أمس الخميس، عن إفلاسها عقب تكبدها خسائر فادحة بسب الجائحة، بعدما ألبست أكثرية الرؤساء الأمريكيين ونالت اهتمام شخصيات عالمية.
وقالت الشركة، في بيان لها، أنها: " طلبت الحماية القانونية بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي بشأن حالات الإفلاس، والذي يتيح للشركات إعادة هيكلة أنفسها بمنأى عن دائنيها ".
وأشارت إلى أن بيع الشركة كان مطروحا قبل الوباء، في إطار دراسات استراتيجية عن مستقبلها، بينما صرح متحدث باسم "بروكس براذرز": "ألحق وباء (كوفيد-19) ضررا كبيرا بأنشطتنا، إذ أدت تدابير الحجر إلى إغلاق المتاجر على مدى أسابيع".
وكانت الشركة، قد ألبست كثرية الرؤساء الأمريكيين، بينهم جون كيندي وأبراهام لينكولن وتيودور روزفيلت، وكان الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك أيضا من المولعين بقمصان هذه الماركة وبزاتها، فيما أرتدى خلفه نيكولا ساركوزي في الصورة الرسمية التي التقطت في قصر الإليزيه سنة 2007، بزة من صنع الشركة "شبيهة تماما بتلك التي ارتداها كيندي".