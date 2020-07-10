المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو

وكالات (صدى):
أكد رجل الأعمال الفرنسي التونسي الأصل محمد العياشي العجرودي (68 عاما) الساعي للاستحواذ على نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أنه يتطلع إلى التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وقيادة زين الدين زيدان للفريق.
وذكر العجرودي ترشيحاته لقيادة الفريق عقب الاستحواذ عليه: " ليس لدي اسما في ذهني. المكان المناسب جيد جدا للبرتغالي أندريه فيلاس بواش (المدرب الحالي) لكن لا يوجد أفضل من عودة ابن البلد زين الدين زيدان. سننتظر ونرى " .
وأضاف: " أحب كرة القدم. أحب الجانب الرياضي النبيل. أحب الانضباط الألماني خاصة الانضباط من بايرن ميونخ، أنا أستمتع ببرشلونة. ويوجد لاعب لن أنساه هو رونالدو، أحب الاحترام والانضباط وهو يجسد ذلك، كل شيء ممكن في الحياة ولما لا يمكن أن يلعب في مارسيليا، وسيكون هذا حلمي " .