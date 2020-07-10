شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، أو الإحصاء)، أو المجالات ذات الصلة، ومدير تميز عمليات سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية، تحليل الأعمال).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: هنا