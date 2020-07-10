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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 22 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
عندما يغييب المساء..😂😂على مسؤلية ف خمست اشهر او ستت اشهر.ليه نكذب عيوننا ..لكن خلاص حصل اللي حصل والضامية تكسر العصى..
ابو محمد 😎
الله يرحمه هو وابنائه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎
الله يعين ..
ابو محمد 😎
الله يعين ..

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