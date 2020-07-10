بالفيديو.. رئيسة دولة تعلن إصابتها بالفيروس المستجد

سوكريه (صدى):
أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز، اليوم الجمعة، عن إصابتها بالفيروس المستجد، بحسب ما أظهرت الفحوصات الطبية.
وكشفت جانين آنييز، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا"؛ فيما كانت قد أصيبت وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا.
ومن الجدير بالذكر، أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، و1500 وفاة، ما يعتبر من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم، علما بأن أكثر من 11.5 مليون نسمة يعيشون في بوليفيا.