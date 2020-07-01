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" البروتوكولات " الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات

Time منذ 28 دقيقة
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" البروتوكولات " الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية البروتوكولات الوقائية المطبقة في مدارس تعليم قيادة المركبات.

وتضمنت النقاط التي تخص مكان العمل أو منطقة التدريب الآتي:

- تجهيز جداول التدريب حيث يتم تطهير المركبة بعد كل متدرب.

- إتمام جميع حجوزات التدريب من خلال هاتف خدمة العملاء أو موقع الإنترنت لتجنب حضور المتدربين للمدرسة لغرض الحجز.

- تحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح بوجودهم في كل مرفق مثل: دورات المياه، غرف الانتظار.

- يمنع دخول أي مرافق مع المتدربين.

- تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن.

- إغلاق مقعدين بين كل ثلاثة مقاعد في مناطق الاستقبال والانتظار لكيلا يُستخدم لتحقيق التباعد.

- وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار ومنع تكدس المتدربين وتفعيل الحجز المسبق بحيث يكون الانتظار في السيارة قدر الإمكان وليس أمام البوابة.

- تطبيق إجراءات التباعد في المصلى والمسجد داخل المدرسة (حسب بروتوكولات المساجد).

- تشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر حسب الملحق (أ ) على العمل من المنزل عن بُعد.

- وضع إقرار للمتدربين عند التسجيل بأهمية تأجيل الدورة التدريبية إلى وقت لاحق في حال كان لديهم أمراض مزمنة حسب الملحق أ.

أما النقاط التي تخص الفصول التدريبية والمحاكاة وقاعات الاختبار فشملت الآتي:

- يجب الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي في فصول التدريب وفصول المحاكاة وقاعات الاختبار وتقليل السعة الاستيعابية بما يضمن ذلك.

- يجب إبقاء باب الفصل مفتوح حرصًا على دوران الهواء.

- توفير حاويات مخصصة في الفصول.

- تطهير لوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي بالاختبار النظري قبل كل اختبار.

- تطهير مقود جهاز المحاكاة ولوحة التحكم وعصا الإشارات بغرفة المحاكاة بعد كل استخدام.

- نشر الإرشادات التوعوية للإجراءات اللازم اتخاذها من قِبل المستفيدات والموظفات عند كل منطقة.

- تجنب مشاركة الآخرين أغراضهم الشخصية (الأقلام الاكواب – المناديل) وغيرها داخل وخارج القاعات.

نقاط تخص مركبة القيادة وشملت الآتي:

- يتأكد المدرب/المدربة من تطهير أجزاء المركبة القابلة للتلامس قبل التدريب (مثل المقود والمرايا الداخلية ومقابض أبواب المركبة من الخارج والداخل وغيرها).

- في حال اشتبه المدرب/المدربة بأداء المتدرب كونه متعبًا أو يعاني سعالاً أو أنه في حالة عدم التركيز، فيجب عليه أن يطلب من الاستقبال إعادة قياس درجة حرارة المتدرب واتخاذ اللازم حسب الحالة.

- يستطيع المتدرب القيادة بجانب المدرب داخل مركبة القيادة بشرط لبس الكمامة وتقليل فترة القيادة والحرص على إبقاء النوافذ الخلفية مفتوحة جزئيًا وتشغيل المكيف أثناء التدريب.

- يجب استخدام الكمامة بشكل دائم أثناء التدريب الميداني للمدرب والمستفيد.

- توفير مناديل ومطهرات الأيدي داخل المركبة.

- يجب ألا يزيد عدد الأشخاص في المركبة عن اثنين (المدرب + المتدرب) فقط، وتجنب لمس الأجزاء غير الضرورية في العملية التدريبية داخل المركبة قدر الإمكان.

- توفير كيس نفايات داخل المركبة للتخلص من المواد ذات الاستخدام الشخصي.

- نشر الإرشادات التوعوية للإجراءات اللازم اتخاذها قبل ركوب المركبة للتدريب الميداني.

وشملت إجراءات الإبلاغ الآتي:

- قياس درجة الحرارة الموظفين يوميًا وجميع المتدربين عند الوصول إلى مدرسة القيادة.

- إبلاغ الجهات المعنية بشأن أي حالات تزيد درجة حرارتها على ( 38 درجة مئوية) لأحد الموظفين أو المتدربين، وعزل الحالة من الموظفين لحين إحالتها إلى منشأة الرعاية الصحية.

- التأكد من وجود موعد من قِبل حارس/ مكتب الاستقبال وتسجيل الأسماء مع كامل البيانات بشكل فوري.

- إشعار المتدربين/المتدربات بشأن الحالة في المدرسة قبل وصولها (سواء الموعد مؤكد أو يوجد تأجيل).

- ضرورة الإفصاح من الموظفين والمتدربين في حال مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته.

- إعداد سجل يومي مفصل لمركبات المدربين وحالتهم الصحية، والإبلاغ في حالة اشتباه.

- إعداد قائمة بالعمال الذين يعملون معًا ووقت عملهم وتنظيم جدول يحقق التباعد مع سير العمل.

- توفير غرفة للعزل لاستخدامها عند الضرورة في المقر لكي يتم عزل الموظفين حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة.

- الإبلاغ عن حالة الموظفين ممن يظهر عليهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

- إعداد قائمة بالموظفين الذين يعملون معًا وفترات عملهم وتواريخها، ويُفضل تثبيت طاقم الموظفين وتقليل عملية التبادل بين فترات العمل.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سبحان الله.. الحياة قصيرة تمر بسرعة.. الله يختم لنا بخير..
جعبور
الله المستعان
جعبور
الله المستعان
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. الله يشفيه ويعجل له بالفرج..الحمد لله على نعمتي الايمان والعافية
زائر
الله يعين جمهور وإعلام الهلال من إعلام النصر المرضى النفسيين والحقد والحسد والغيرة من تآلق الهلال وانت أولهم واضح على وجهك المرض ..

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