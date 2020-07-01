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تسجيل صوتي لخالد الزيلعي يؤلم محبيه بعد تدهور «النطق» لديه

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تسجيل صوتي لخالد الزيلعي يؤلم محبيه بعد تدهور «النطق» لديه

طلال الغامدي (صدى):
أثار تسجيل صوتي للاعب النصر السابق خالد الزيلعي البالغ عمره 33 عاما تعاطف كبير في أوساط كرة القدم .

وانتشر التسجيل له وهو يتحدث فيه بصعوبة عن معاناته مع المرض وتكاليف العلاج، حيث أعلن مؤخرًا عن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري.

ونشر التسجيل خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي عبر حسابه على تويتر وأرفقه بتعليق قال فيه ”لاعب نادي النصر سابقا خالد الزيلعي بحاجة لوقفة صادقة نفسياً ومادياً وبالدعاء بالشفاء والتخفيف من عذاب الدنيا الي حاصل له.

”نسأل الله الرحمة ورددو، (اللهم إني اعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك) ولنكن دائما حامدين شاكرين لله ع النعم التي لا تعد ولا تحصى“.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سبحان الله.. الحياة قصيرة تمر بسرعة.. الله يختم لنا بخير..
جعبور
الله المستعان
جعبور
الله المستعان
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون.. الله يشفيه ويعجل له بالفرج..الحمد لله على نعمتي الايمان والعافية
زائر
الله يعين جمهور وإعلام الهلال من إعلام النصر المرضى النفسيين والحقد والحسد والغيرة من تآلق الهلال وانت أولهم واضح على وجهك المرض ..

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