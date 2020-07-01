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جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجا للماجستير والدبلوم العالي

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جامعة الطائف تفتح القبول في 25 برنامجا للماجستير والدبلوم العالي

الطائف (صدى):
أعلنت جامعة الطائف إتاحة التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامجها للدراسات العليا، عبر فتح باب القبول في 25 برنامجا نوعياً للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، اعتباراً من غد الخميس الموافق 11 ذي القعدة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعد المالكي أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي، علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وأفاد أن باب القبول سيفتح كذلك للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم اعتماده بالتعاون مع العيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وذكر الدكتور المالكي أن تقدم برامج الماجستير من كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافةً إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وأعلن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف إيقاف القبول، استثناءً هذا العام، في برنامج ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث، على رغم الإقبال الكبير على البرنامج في العام الماضي، حرصاً من الجامعة على جودة المخرجات، إذ يتطلب البرنامج الممارسة الإكلينيكية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك لمدة يومين في الأسبوع (بواقع 16 ساعة فعلية أسبوعياً)، وسيستأنف القبول بعد تخريج الدفعة الحالية.

وكشف أن عمادة الدراسات العليا أقرت عدداً من الضوابط البديلة لتمكين من تعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين من التقديم، نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، لافتا الانتباه إلى أن هذه البرامج هي نتاج لمبادرة التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا) في عامها الثاني، التي أطلقتها جامعة الطائف بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات التي شاركت في تصميم وتحكيم البرامج، ومنها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة الكهرباء، وشركة سابك، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية، مشيرا إلى أن برامج الماجستير والدبلوم المقدمة من الجامعة تعزز موائمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واحتياجات القطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن توفير برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة 2030 وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين، ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.

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أحدث التعليقات

ابو سعود العوفي
عقبال الدكتورا ان شاء الله مبارك لكم هذا الإنجاز
ابو محمد 😎
العين بصيره واليد قصيره ...........!!!
ابوبدر
يعني الشغلة ماهي مثل ما يقولون الاغبياء بان الضرب والعنف عند السعوديين وعند العرب ولكنها موجودة في كل انحاء العالم. لا يعني ذلكان العنف مبرر. ابدا ولكن قلنا للاغبياء بان هذي الافعال تمثل اصحابها وهم قلة سواء في السعودية او عندالعرب او في العالم. وان الحكم بالتعميم لغة الجهلاء والذين فقط اثارة النساء وخراب بيوتهم ومحاولة اخراجهم على اهاليهم والخروج عن القيم والآداب بحجة الحرية والحقوق. حسبي الله على كل شخص نوى تخريب النساء والبنات وتحريضهم على الفسق والفجور.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير يااحبابنا في صدى .. .. شكراً على التجاوب السريع ، لاهنتوا ...
زعيم اااسيا
مجندل حقك قاعد يردد ليت جوليانو شات الكوره ارضي حدكم المحلية جحفلي حبيبكم محقق كاس اسيا ورابع العالم للانديه هكذا تفتخر بالاعب ويستحق جحفلي جلاد البشوت هذا القب

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