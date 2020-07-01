عمدة ليفربول يصدم محمد صلاح ويرشحه لخلافته

وكالات (صدى):
رشح عمدة مدينة ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل فريق مدينتهن ليكون خلفًا له بعد أن أبدى إعجابه به.
وبالرغم من تشجيعه للغريم إيفرتون، أبدى عمدة ليفربول، جو أندرسون، سعادته بتحقيق المدينة للقب الدوري، وخص بالإشادة النجم المصري محمد صلاح.
وقال أندرسون: "محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون لارتباطه بمدينة ليفربول"
وقال العمدة الشهير مازحا: "سأسمح لصلاح بأن يكون عمدة المدينة إذا سمحوا لي بلعب كرة القدم مثله".
وتابع: "وإذا كان صلاح يريد الترشح لعمدة ليفربول، فسيكون له العديد من المشجعين والمؤيدين".