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عمدة ليفربول يصدم محمد صلاح ويرشحه لخلافته

Time منذ 40 دقيقة
Views 1665
عمدة ليفربول يصدم محمد صلاح ويرشحه لخلافته

وكالات (صدى):
رشح عمدة مدينة ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل فريق مدينتهن ليكون خلفًا له بعد أن أبدى إعجابه به.

وبالرغم من تشجيعه للغريم إيفرتون، أبدى عمدة ليفربول، جو أندرسون، سعادته بتحقيق المدينة للقب الدوري، وخص بالإشادة النجم المصري محمد صلاح.

وقال أندرسون: "محمد صلاح شخص متواضع ونحن فخورون لارتباطه بمدينة ليفربول"

وقال العمدة الشهير مازحا: "سأسمح لصلاح بأن يكون عمدة المدينة إذا سمحوا لي بلعب كرة القدم مثله".

وتابع: "وإذا كان صلاح يريد الترشح لعمدة ليفربول، فسيكون له العديد من المشجعين والمؤيدين".

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أحدث التعليقات

ابو سعود العوفي
عقبال الدكتورا ان شاء الله مبارك لكم هذا الإنجاز
ابو محمد 😎
العين بصيره واليد قصيره ...........!!!
ابوبدر
يعني الشغلة ماهي مثل ما يقولون الاغبياء بان الضرب والعنف عند السعوديين وعند العرب ولكنها موجودة في كل انحاء العالم. لا يعني ذلكان العنف مبرر. ابدا ولكن قلنا للاغبياء بان هذي الافعال تمثل اصحابها وهم قلة سواء في السعودية او عندالعرب او في العالم. وان الحكم بالتعميم لغة الجهلاء والذين فقط اثارة النساء وخراب بيوتهم ومحاولة اخراجهم على اهاليهم والخروج عن القيم والآداب بحجة الحرية والحقوق. حسبي الله على كل شخص نوى تخريب النساء والبنات وتحريضهم على الفسق والفجور.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير يااحبابنا في صدى .. .. شكراً على التجاوب السريع ، لاهنتوا ...
زعيم اااسيا
مجندل حقك قاعد يردد ليت جوليانو شات الكوره ارضي حدكم المحلية جحفلي حبيبكم محقق كاس اسيا ورابع العالم للانديه هكذا تفتخر بالاعب ويستحق جحفلي جلاد البشوت هذا القب

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