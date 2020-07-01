إنتر ميلان يفوز على بريشيا بسداسية

وكالات (صدى):
فاز إنتر ميلان على ضيفه بريشيا بستة أهداف دون ردٍ، في مباراة أقيمت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح أشلي يونغ أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 5، أتبعه التشيلي أليكسيس سانشيز بهدف ثانٍ من ركلة جزاء عند الدقيقة 20.
واختتم أمبروسيو ثلاثية الإنتر في الشوط الأول بهدف من صناعة المتألق أشلي يونغ.
وفي الدقيقة 52 من الشوط الثاني، أحرز ”روبيرتو غاليارديني“ الهدف الرابع لأصحاب الأرض، قبل أن يُضيف البديل الدانماركي كريستيان إريكسن الهدف الخامس في الدقيقة 83.
واحرز أنطونيو كاندريفا الهدف السادس في الدقيقة 88 مستغلًا تمريرة من إريكسن.
وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 64 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف، و8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة 18 في المركز الأخير.