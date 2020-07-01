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إنتر ميلان يفوز على بريشيا بسداسية

Time منذ 16 دقيقة
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إنتر ميلان يفوز على بريشيا بسداسية

وكالات (صدى):
فاز إنتر ميلان على ضيفه بريشيا بستة أهداف دون ردٍ، في مباراة أقيمت، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح أشلي يونغ أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة 5، أتبعه التشيلي أليكسيس سانشيز بهدف ثانٍ من ركلة جزاء عند الدقيقة 20.

واختتم أمبروسيو ثلاثية الإنتر في الشوط الأول بهدف من صناعة المتألق أشلي يونغ.

وفي الدقيقة 52 من الشوط الثاني، أحرز ”روبيرتو غاليارديني“ الهدف الرابع لأصحاب الأرض، قبل أن يُضيف البديل الدانماركي كريستيان إريكسن الهدف الخامس في الدقيقة 83.

واحرز أنطونيو كاندريفا الهدف السادس في الدقيقة 88 مستغلًا تمريرة من إريكسن.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 64 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف، و8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، بينما توقف رصيد بريشيا عند النقطة 18 في المركز الأخير.

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أحدث التعليقات

ابو سعود العوفي
عقبال الدكتورا ان شاء الله مبارك لكم هذا الإنجاز
ابو محمد 😎
العين بصيره واليد قصيره ...........!!!
ابوبدر
يعني الشغلة ماهي مثل ما يقولون الاغبياء بان الضرب والعنف عند السعوديين وعند العرب ولكنها موجودة في كل انحاء العالم. لا يعني ذلكان العنف مبرر. ابدا ولكن قلنا للاغبياء بان هذي الافعال تمثل اصحابها وهم قلة سواء في السعودية او عندالعرب او في العالم. وان الحكم بالتعميم لغة الجهلاء والذين فقط اثارة النساء وخراب بيوتهم ومحاولة اخراجهم على اهاليهم والخروج عن القيم والآداب بحجة الحرية والحقوق. حسبي الله على كل شخص نوى تخريب النساء والبنات وتحريضهم على الفسق والفجور.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير يااحبابنا في صدى .. .. شكراً على التجاوب السريع ، لاهنتوا ...
زعيم اااسيا
مجندل حقك قاعد يردد ليت جوليانو شات الكوره ارضي حدكم المحلية جحفلي حبيبكم محقق كاس اسيا ورابع العالم للانديه هكذا تفتخر بالاعب ويستحق جحفلي جلاد البشوت هذا القب

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