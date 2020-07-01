الإمارات تصدم المواطنين بشأن السماح بالسفر

أبوظبي (صدى):
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، على أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحًا في الفترة الحالية، وسط طموحات من المواطنين والمقيمين بقضاء إجازة صيف في الخارج.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف جمعة الظاهري: "السفر سيكون محددا لدواع معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى".
وأضاف أن الإمارات لا تزال تتابع الأوضاع عن كثب وتقييم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث إن أغلبها لا تزال تغلق مجالها الجوي.
وعن الفئات السموح لها بالسفر قال إنها ستكون: ”رجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المقيمين في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة“، مشيرًا إلى أنه ”من غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا السفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج“.