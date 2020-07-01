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تعرف على بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها

Time منذ ساعة
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تعرف على بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها، حيث يجب على العاملين في المقبرة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات

وقالت الوزارة يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت، ويجب تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفي، ويجب تطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفي

كما يجب على الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر ،حمل الجنازة، والمسؤولين عن عملية الدفن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية.

وفي حال عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بمطهر معتمد يحتوي مالا يقل عن ٦٠-٨٠٪ من الكحول

ويجب تقليص الحضور للجنازة الى خمسين شخص فقط، كما يجب منع التزاحم عند تشييع الميتـ و تقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلي شخصين ويفضل أن يكونوا من عمال المقبرة إن وجدوا.

ويفضل منع الأطفال أقل من ١٥ سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة (حسب الملحق ) من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.

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أحدث التعليقات

ابو سعود العوفي
عقبال الدكتورا ان شاء الله مبارك لكم هذا الإنجاز
ابو محمد 😎
العين بصيره واليد قصيره ...........!!!
ابوبدر
يعني الشغلة ماهي مثل ما يقولون الاغبياء بان الضرب والعنف عند السعوديين وعند العرب ولكنها موجودة في كل انحاء العالم. لا يعني ذلكان العنف مبرر. ابدا ولكن قلنا للاغبياء بان هذي الافعال تمثل اصحابها وهم قلة سواء في السعودية او عندالعرب او في العالم. وان الحكم بالتعميم لغة الجهلاء والذين فقط اثارة النساء وخراب بيوتهم ومحاولة اخراجهم على اهاليهم والخروج عن القيم والآداب بحجة الحرية والحقوق. حسبي الله على كل شخص نوى تخريب النساء والبنات وتحريضهم على الفسق والفجور.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير يااحبابنا في صدى .. .. شكراً على التجاوب السريع ، لاهنتوا ...
زعيم اااسيا
مجندل حقك قاعد يردد ليت جوليانو شات الكوره ارضي حدكم المحلية جحفلي حبيبكم محقق كاس اسيا ورابع العالم للانديه هكذا تفتخر بالاعب ويستحق جحفلي جلاد البشوت هذا القب

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