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الأهلي يعاود التدريبات اللياقية وتدريبات الإحماء (صور)

Time منذ 7 دقائق
Views 1204
الأهلي يعاود التدريبات اللياقية وتدريبات الإحماء (صور)

نواف السالم (صدى):
عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، حيث قاد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الحصة التدريبية بعد وصوله إلى جدة قادمة من بلادور الأحد الماضي.

واستهل مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش، الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين، شرح من خلاله البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال التدريبات الإعدادية، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم الأستاذ محمد الحارثي.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى (4) مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية النادي، وتم تنفيذ عددا من التدريبات الخاصة بالاسترجاع اللياقي، وتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس الأستاذ عبدالإله مؤمنة، ونائبه الملعب، الدكتور ياسر محروس، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ خالد الشهري، والمهندس.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂

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