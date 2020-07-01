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بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة "الرجالية والنسائية"

Time منذ ساعة
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بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة "الرجالية والنسائية"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، اليوم الأربعاء، بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة(الرجالية والنسائية).

وقالت الوزارة : يجب فحص درجة الحرارة العملاء والعاملين قبل دخول المحل أو المشغل بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

كما يجب تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

ويجب حفظ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) في سجل خاص لفترة لا تقل عن أسبوعين حتى يسهل الرجوع إليها في عملية التقصي الوبائي، والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.

وشددت على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19)

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أحدث التعليقات

ابو سعود العوفي
عقبال الدكتورا ان شاء الله مبارك لكم هذا الإنجاز
ابو محمد 😎
العين بصيره واليد قصيره ...........!!!
ابوبدر
يعني الشغلة ماهي مثل ما يقولون الاغبياء بان الضرب والعنف عند السعوديين وعند العرب ولكنها موجودة في كل انحاء العالم. لا يعني ذلكان العنف مبرر. ابدا ولكن قلنا للاغبياء بان هذي الافعال تمثل اصحابها وهم قلة سواء في السعودية او عندالعرب او في العالم. وان الحكم بالتعميم لغة الجهلاء والذين فقط اثارة النساء وخراب بيوتهم ومحاولة اخراجهم على اهاليهم والخروج عن القيم والآداب بحجة الحرية والحقوق. حسبي الله على كل شخص نوى تخريب النساء والبنات وتحريضهم على الفسق والفجور.
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير يااحبابنا في صدى .. .. شكراً على التجاوب السريع ، لاهنتوا ...
زعيم اااسيا
مجندل حقك قاعد يردد ليت جوليانو شات الكوره ارضي حدكم المحلية جحفلي حبيبكم محقق كاس اسيا ورابع العالم للانديه هكذا تفتخر بالاعب ويستحق جحفلي جلاد البشوت هذا القب

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