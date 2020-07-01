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الشباب يمدد عقد اللاعب حسن معاذ حتى نهاية الموسم الحالي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1280
الشباب يمدد عقد اللاعب حسن معاذ حتى نهاية الموسم الحالي

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عقد اللاعب حسن معاذ حتى نهاية الموسم الحالي.

من جهة أخرى واصل فريق الشباب اليوم تدريباته حيث تضمن إحماء ولياقة وتقوية عضلات وتسخين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂

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