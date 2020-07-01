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الشباب يمدد عقد اللاعب حسن معاذ حتى نهاية الموسم الحالي
منذ 18 دقيقة
1280
ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عقد اللاعب حسن معاذ حتى نهاية الموسم الحالي.
من جهة أخرى واصل فريق الشباب اليوم تدريباته حيث تضمن إحماء ولياقة وتقوية عضلات وتسخين.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂
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