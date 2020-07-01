بيان بريطاني ألماني سويدي يُدين انتهاكات الحوثيين

وكالات (صدى):
أصدر وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والسويد، بيانًا مشتركًا بشأن إحلال السلام في اليمن، وإدانة ما يقوم به الحوثيين.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن والتسوية السياسية، هو الحل الوحيد للوضع في اليمن، وأنه وسيلة الدفاع الأفضل ضد جائحة كورونا.
وأضاف البيان، أن الحوثيين لم يلتزموا بوقف إطلاق النار الذي دعت له المملكة العربية السعودية، متهمًا إياهم بإطلاق صواريخ باليستية على المملكة بما في ذلك على أهداف مدنية.
وأوضح وزراء الخارجية، أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بداية عملية سياسية تكفل المشاركة الكاملة للنساء، مؤكدين علىأهمية تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض.
وأفادوا بأنه في حال تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الأطراف كما يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل.
وبيّنوا أنه يتعيَّن على شركاء اليمن أن يدعموا الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما الطواقم الطبية، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وأشاروا إلى أن توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران، يعتبر انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وحثت بريطانيا وألمانيا والسويد الاتحاد الأوروبي، على تعزيز دوره في اليمن، مؤكدين أن لديهم تصورا لاتفاق مبني على تشارك السلطة، والحلول الوسط، وسيادة القانون.