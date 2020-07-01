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خالد بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد الإسلحة لإيران"

Time منذ 40 دقيقة
Views 1422
خالد بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد الإسلحة لإيران"

علي القحطاني (صدى):
علق الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، على التقرير الأممي الصادر بشأن اعتداءات إيران على المملكة.

وقال نائب وزير الدفاع عبر "تويتر" :"تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة ، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار".

وأضاف: "قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂

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