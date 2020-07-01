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الهلال يعلن عن قائمة الفريق لاستكمال منافسات الموسم الرياضي

Time منذ 47 دقيقة
Views 1570
الهلال يعلن عن قائمة الفريق لاستكمال منافسات الموسم الرياضي

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء عن قائمة الفريق التي تستعد لاستكمال منافسات الموسم الرياضي.

وتضمنت القائمة : " حراسة المرمى " عبدالله المعيوف - محمد الواكد - نواف الغامدي - محمد الشمري"، وخط الهجوم صالح الشهري - بافيتيمبي غومير - عمر خربين "، خط الدفاع " محمد البريك - على آل بليهي - ياسر الشهراني - عبدالله الحافظ - جانغ هيون سو - أمير كردي - مدالله العليان - وليد الأحمد - محمد جحفلي".

وخط الوسط " كارلوس إدواردو - أندري كاريلو - جوستافو كويلار - نواف العابد - هتان باهبري - محمد كنو - سالم الدوسري - منصور البيشي - حمد العبدان - ناصر الدوسري - عبدالله عطيف - ناصر الدوسري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂

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