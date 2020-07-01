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شاهد.. قصور الأفراح تقابل إلغاء الحجوزات بتباين الأسعار

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. قصور الأفراح تقابل إلغاء الحجوزات بتباين الأسعار

عادل الحربي (صدى):
قابلت قصور الأفراح، إلغاء الحجوزات بتباين الأسعار، حيث قام العديد من العملاء بإلغاء الأفراح بسبب انتشار جائحة كورونا.

وذكرت تقرير تلفزيوني لبرنامج " الراصد " أن عريس حصل على خصم 15 % فقط وقال له صاحب القاعة ستكون محظوظ إذا حصلت على الخصم، حيث أن برغم من انخفاض الأسعار هناك ارتفاع في أسعار قصور الأفراح.

وأضاف التقرير أن قصور الافراح اسعارها خيالية، حيث أصبح الشباب والعائلات يوفرون هذه المبالغ الضخمة ويقيمون حفل عائلي في المنزل.

ويذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عدد من البروتوكلات الصحية ومنها البروتوكلات الخاصة بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وتضمن البروتوكلات ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فرداً، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن التباعد الاجتماعي بحيث يكون بين كل طاولة والأخرى مسافة لا تقل عن متر ونصف.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هندي اهبل .. ليس بقدوه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مرحبآ باالحياة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتلغون ولا شي خربانه خربانه😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يدورون العيشه مساكين وش يدريكم يمكن حتى هم منضحك عليهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياكرووووونا رحبي😂😂😂😂

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