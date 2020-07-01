بالفيديو..لحظة سحل رجل لزوجته لاعتراضها على زيجته الثانية

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، قيام رجل بـ جر امرأته من شعرها؛ بعد محاولتها منع زواجه من امرأة أخرى شمال الهند.
وأوضح الفيديو، الرجل وهو يسحل المرأة على الأرض ويسحبها من شعرها، ثم تقف وتمشي، في حيث يستمر الرجل في سحبها من شعرها أمام سكان القرية.
وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الضحية جاءت إلى القرية بعد علمها بأن زوجها سيتزوج امرأة أخرى في 25 يونيو الماضي.
وأضاف التقرير الذي ترجمته "صدى"، أن الأمور اتخذت منحنى سيئًا عندما ظهرت الضحية وأعلنت أن زوجها كان متزوجًا بها بالفعل، ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل مسموح له قانونًا بالزواج من المرأة الثانية.
وانتشرت أنباء بأن عائلة العروس ألغت الزواج بعد علمها أنه متزوج من قبل.
ووفقًا للتقارير المحلية، فإنه تم حبس المرأة في غرفة من قبل بعض الرجال في القرية، ولم تحدد الشرطة المرأة والمعتدين عليها بعد.