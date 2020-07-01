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بالفيديو..لحظة سحل رجل لزوجته لاعتراضها على زيجته الثانية

Time منذ 20 ساعة
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بالفيديو..لحظة سحل رجل لزوجته لاعتراضها على زيجته الثانية

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، قيام رجل بـ جر امرأته من شعرها؛ بعد محاولتها منع زواجه من امرأة أخرى شمال الهند.

وأوضح الفيديو، الرجل وهو يسحل المرأة على الأرض ويسحبها من شعرها، ثم تقف وتمشي، في حيث يستمر الرجل في سحبها من شعرها أمام سكان القرية.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الضحية جاءت إلى القرية بعد علمها بأن زوجها سيتزوج امرأة أخرى في 25 يونيو الماضي.

وأضاف التقرير الذي ترجمته "صدى"، أن الأمور اتخذت منحنى سيئًا عندما ظهرت الضحية وأعلنت أن زوجها كان متزوجًا بها بالفعل، ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل مسموح له قانونًا بالزواج من المرأة الثانية.

وانتشرت أنباء بأن عائلة العروس ألغت الزواج بعد علمها أنه متزوج من قبل.

ووفقًا للتقارير المحلية، فإنه تم حبس المرأة في غرفة من قبل بعض الرجال في القرية، ولم تحدد الشرطة المرأة والمعتدين عليها بعد.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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