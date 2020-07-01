الريال يحقق المزيد من المكاسب في صفقة حكيمي من خلال بند جديد

وكالات (صدى):
وضع ريال مدريد بندًأ جديدا في عقد مقابل بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.
ومن المقرر أن يحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو مقابل بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان سيدفعها النادي الإيطالي على ثلاث دفعات، فضلا عن خمسة ملايين أخرى معلقة قد يحصل عليها النادي الملكي أيضا في المستقبل.
وتأتي هذه المبالغ المتغيرة في حالة فوز إنتر بالألقاب سواء الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.
وذكرت صحيفة AS أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بسهولة، كما أن إنتر قد يستغلها كوسيلة لتأخير الدفع وتخفيف الجزء الثابت من العملية.
وكان اللقب الأخير لإنتر هو كأس إيطاليا 2010-2011، قبل عقد تقريبًا، ما يعني أن ريال مدريد قد لا يحصل على هذه الملايين الخمسة.