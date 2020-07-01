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الريال يحقق المزيد من المكاسب في صفقة حكيمي من خلال بند جديد

Time منذ 26 دقيقة
Views 1318
الريال يحقق المزيد من المكاسب في صفقة حكيمي من خلال بند جديد

وكالات (صدى):
وضع ريال مدريد بندًأ جديدا في عقد مقابل بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.

ومن المقرر أن يحصل ريال مدريد على 40 مليون يورو مقابل بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان سيدفعها النادي الإيطالي على ثلاث دفعات، فضلا عن خمسة ملايين أخرى معلقة قد يحصل عليها النادي الملكي أيضا في المستقبل.

وتأتي هذه المبالغ المتغيرة في حالة فوز إنتر بالألقاب سواء الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

وذكرت صحيفة AS أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بسهولة، كما أن إنتر قد يستغلها كوسيلة لتأخير الدفع وتخفيف الجزء الثابت من العملية.

وكان اللقب الأخير لإنتر هو كأس إيطاليا 2010-2011، قبل عقد تقريبًا، ما يعني أن ريال مدريد قد لا يحصل على هذه الملايين الخمسة.

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أحدث التعليقات

shagy
ليتهم رقدو
shagy
ليتهم رقدو
محمد جوحلي
والله اشتغلتنا شغل الكهرباء في جازان مافيه
أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔

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