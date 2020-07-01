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بالصور.. إخماد حريق اندلع في ورش النجارة والألومنيوم بجازان
منذ 6 دقائق
1188
جازان (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، من إخماد حريقًا اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم امتد لبعض ورش السيارات.
ونشر "الدفاع المدني" صور من محاولات السيطرة على الحريق، مؤكدة أنه تم إخماده دون إصابات.
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أحدث التعليقات
shagy
ليتهم رقدو
shagy
ليتهم رقدو
محمد جوحلي
والله اشتغلتنا شغل الكهرباء في جازان مافيه
أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔
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