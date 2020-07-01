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تسجيل 50 حالة كورونا جديدة و3 وفيات في حفر الباطن

Time منذ 53 دقيقة
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تسجيل 50 حالة كورونا جديدة و3 وفيات في حفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل محافظة حفر الباطن 50حالة كورونا جديدة حيث كشفت عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي أن الحالات الجديدة كان منها 50 في محافظة حفر الباطن وحالة في مركز القيصومة، بينما سُجلت 30 حالة شفاء جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفيات.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بحفر الباطن وتوابعها بلغ حتى هذا اليوم 1257 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 790 حالة، وبلغ عدد الوفيات 10 حالات.

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أحدث التعليقات

أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويعينكم على اداء واجبكم .. آمين .. .. جهود مذكوره ومشكوره ..
عيسى
هؤلاء الاتراك هم من دعموا السورين الخونة تحت ماكان يسمى بالثورة السورية مثل الجيش الحر وجبهة النصرة الارهابية .
اسحاق ابوالخير
انجاز رائع جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خير معلم للاجيال وخير سفير لمملكة الجبل الاصفر

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