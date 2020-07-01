بالصور.. وفاة مواطن جرفته السيول شمال أبها

محمد بن طحيطح (صدى):
عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، على جثة مواطن سبعيني شمال مدينة أبها.
وصرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء اليوم الأربعاء، يفيد باجتراف السيل لمركبة مواطن سبعيني أثناء عبورة بمركبته لوادي الخليف في قرية قرضة.
وأشار إلى أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحالة عبارة عن (اجتراف مواطن سبعيني في سيل أثناء عبور الوادي بمركبته، وقد قامت الفرق بالبحث في الوادي وتمشيط بقية المنحدرات الوعرة فيه وفي تمام الساعة (١٧:١٩) تم العثور على جثة المفقود في تجمعات للمياه على جانب الوادي في أحد الحقول على بعد مسافة ١٣٠٠ متر تقريباً من نقطة الاجتراف واستخراج الجثة ونقلها إلى أقرب نقطة تصلها المركبات ".