الصحة العالمية: الطريق مع كورونا صعب وطويل في هذه الدول

جنيف (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف "بعض الدول اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".
فين حين قال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحافي، إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.