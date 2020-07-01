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الصحة العالمية: الطريق مع كورونا صعب وطويل في هذه الدول

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية: الطريق مع كورونا صعب وطويل في هذه الدول

جنيف (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الذي ما زال يواصل الانتشار، ستجد صعوبة في التغلب عليها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحافية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف "بعض الدول اتبعت نهجا يفتقر للتكامل. هذه الدول أمامها طريق طويل وصعب".

فين حين قال خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام نفس المؤتمر الصحافي، إن المنظمة تعتزم إرسال خبيرين اثنين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة تبحث في أصل فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الوباء لم ينتهِ على الإطلاق، متوقعة أن يتراجع في الصيف ليعاود نشاطه في الخريف، كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية.

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أحدث التعليقات

أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويعينكم على اداء واجبكم .. آمين .. .. جهود مذكوره ومشكوره ..
عيسى
هؤلاء الاتراك هم من دعموا السورين الخونة تحت ماكان يسمى بالثورة السورية مثل الجيش الحر وجبهة النصرة الارهابية .
اسحاق ابوالخير
انجاز رائع جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خير معلم للاجيال وخير سفير لمملكة الجبل الاصفر

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