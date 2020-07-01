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المسجد العائم بجدة يزداد جمالا وقت الغروب
منذ ساعة
638
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أحدث التعليقات
أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويعينكم على اداء واجبكم .. آمين .. .. جهود مذكوره ومشكوره ..
عيسى
هؤلاء الاتراك هم من دعموا السورين الخونة تحت ماكان يسمى بالثورة السورية مثل الجيش الحر وجبهة النصرة الارهابية .
اسحاق ابوالخير
انجاز رائع جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خير معلم للاجيال وخير سفير لمملكة الجبل الاصفر
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