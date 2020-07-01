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بدموع الأبطال.. أطباء يروون تجارب تعرضهم للإصابة بـ "كورونا" (فيديو)

Time منذ ساعة
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بدموع الأبطال.. أطباء يروون تجارب تعرضهم للإصابة بـ "كورونا" (فيديو)

الرياض (صدى):
روى شباب وشابات سعوديون تجارب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أنهم عادوا أقوياء لمعالجة المرضى وتأدية واجبهم من جديد.

وبدأت الممرضة تتحدث بدموع في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة حيث تلقت إصابة خالها بفيروس كورونا ويرقد في العناية المركزة، وقالت: "لا أريد أن أفقده كما فقدت والدتي".

وأضافت: "وفي يوم 5 رمضان أحسست بارتفاع درجة الحرارة وبعدها ذهبت لدوام لليوم التالي، وأبلغت الكادر الطبي برغبتي بعمل فحص كورونا، بالفعل ذهبت إلى مركز الرعاية الأولية بحي الخالدية وأجريت الفحص، وبعد مرور ثلاثة أيام أخبروني أنني مصابة بفيروس كورونا، وبكيت وفكرت في عائلتي وبناتي، والحمد لله الآن تعافيت وتجاوزت هذه المرحلة.

وقال الدكتور محمد بوقري: "بحمد الله أني كنت من الذين يخدم مرضى فيروس كورونا، وأصبت بالفيروس ومنّ الله علي بالشفاء وكانت فترة بسيطة".

في حين قالت الدكتورة رناد لبنى: إنها "أصيبت بكورونا في 20 رمضان بعد أن أحست بتعب، وفي اليوم التالي أنا ووالدتي أجرينا الفحص وتأكدت إصابتنا بفيروس كورونا".

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أحدث التعليقات

أبو عزوز
أعتقد الوضع رح يتغير إن شاء الله للأفضل ماليزيا عندما طبقوا ذلك في بداية الأمر تذمر المواطنون وخرجوا للشارع ولكن بعد خمس سنوات أصبحوا يعيشون في رفاهيه وقبل كل شي الحمدلله على نعمة العافيه وبالنسبه لاندنوسيا وغيرها الله لابخليني نعيش عيشتهم الواحد منهم أصبح قواد على بنات بلده من المسلمين بسبب الحاجه
بلقيس القصير
انشالله بشتغل حرامي سيارات شو دخل اهلكو فيهم..... فعلا عالم مقرف ما بتركو الواحد بحالو 💔
ابو محمد 😎
الله يقويكم ويعينكم على اداء واجبكم .. آمين .. .. جهود مذكوره ومشكوره ..
عيسى
هؤلاء الاتراك هم من دعموا السورين الخونة تحت ماكان يسمى بالثورة السورية مثل الجيش الحر وجبهة النصرة الارهابية .
اسحاق ابوالخير
انجاز رائع جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خير معلم للاجيال وخير سفير لمملكة الجبل الاصفر

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