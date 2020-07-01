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الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"

Time منذ 3 دقائق
Views 1098
الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"

الرياض (صدى):
حذّرت هيئة الهلال الأحمر، تصرفات بعض قائدي المركبات، والتي تعطّل المسعفين من أداء مهام وواجبات فرق الهيئة خلال مباشرة بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تواجدهم بأسرع وقت.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن هناك مخاطر تحدث جراء ملاحقة سيارة الإسعاف، واحتمالية وقوع حادث نتيجة الوقوف المتكرر لها.

وأضافت : ويؤدي ذلك إلى تعطيل المسعفين، وتأخر إنقاذ المصابين، والتسبب في إصابة المسعفين وتحطم السيارات.

وشددت الهيئة على منح أولوية المرور دائمًا لسيارات الإسعاف، لتسهيل عملية المسعفين، وإنقاذ الحالات، مؤكدة أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارات الإسعاف تصل إلى 900 ريال.

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أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

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