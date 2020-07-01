لاعب الهلال السابق ينافس السومة على الركلات الحرة

طلال الغامدي (صدى):
طرح حساب بطولة دوري أبطال أسيا تساؤلا حول أفضل منفذ للركلات الحرة بين لاعب الهلال السابق نيفيز ولاعب الأهلي عمر السومة.
وطرح حساب البطولة الرسمي باللغة العربية سؤالًا للجماهير، وقال: “من هو أفضل لاعب شاهدته ينفذ ركلات حرة في دوري أبطال آسيا؟”، واختار 3 لاعبين ليتفاعل المغردون مع التغريدة.
ونشر حساب دوري أبطال آسيا مقطع فيديو لأحد أهداف تياغو نيفيز في البطولة، وآخر للنجم عبدالكريم حسن وعلق قائلًا: “هل سبق أن شاهدت ركلة حرة بمثل هذه القوة؟”، بجانب فيديو للسوري السومة وقال: “حتى الركلات الحرة تخصص فيها”.
وتفاعل الكثير مع التساؤل مشيرين إلى أن نيفيز هو الأفضل فيما طرح البعض أسماءً أخرى نظرًا لتميزهم في لعب الركلات الحرة، ومنهم قائد نادي الهلال محمد الشلهوب وهداف فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله وغيرهم من النجوم.