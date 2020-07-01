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بالفيديو.. محاكمة مراهق قتل زميله في المدرسة

Time منذ 26 دقيقة
Views 583
بالفيديو.. محاكمة مراهق قتل زميله في المدرسة

بكين (صدى):
يواجه مراهقًا، حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل زميله.

وأوضح مقطع فيديو، لحظات قيام الطالب الصيني البالغ 15 عامًا بإلقاء زميله من الطابق الرابع في سبتمبر الماضي.

وجاء تصرف الطالب، أثناء مشاجرة بينه وبين زميله خارج الفصول الدراسية؛ لوجود خلاف بينهما على أولوية دخول دورة المياه بالمدرسة.

وأكدت السلطات الصينية، أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تجري حاليًا محاكمة الجانيبتهمة محاولة قتل زميله.

وذكر والد الضحية لصحيفة "يانجتسي إيفنينج بوست" الصينية، إن " ابنه أصيب بجروح خطيرة بعد سقوطه، ويمكن أن يصبح معاقًا مدى الحياة".

وأكد والد المتهم، أن ابنه يعاني من مرض عقلي على الرغم من أن الشرطة اعتبرته بصحة عقلية سليمة.

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أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

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