بالفيديو.. محاكمة مراهق قتل زميله في المدرسة

بكين (صدى):
يواجه مراهقًا، حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل زميله.
وأوضح مقطع فيديو، لحظات قيام الطالب الصيني البالغ 15 عامًا بإلقاء زميله من الطابق الرابع في سبتمبر الماضي.
وجاء تصرف الطالب، أثناء مشاجرة بينه وبين زميله خارج الفصول الدراسية؛ لوجود خلاف بينهما على أولوية دخول دورة المياه بالمدرسة.
وأكدت السلطات الصينية، أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تجري حاليًا محاكمة الجانيبتهمة محاولة قتل زميله.
وذكر والد الضحية لصحيفة "يانجتسي إيفنينج بوست" الصينية، إن " ابنه أصيب بجروح خطيرة بعد سقوطه، ويمكن أن يصبح معاقًا مدى الحياة".
وأكد والد المتهم، أن ابنه يعاني من مرض عقلي على الرغم من أن الشرطة اعتبرته بصحة عقلية سليمة.