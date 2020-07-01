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إلغاء إعدام راهب ارتكب أبشع جريمة في تاريخ الكنيسة المصرية

Time منذ 45 دقيقة
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إلغاء إعدام راهب ارتكب أبشع جريمة في تاريخ الكنيسة المصرية

القاهرة (صدى):
أعلن ميشيل حليم، محامي الدفاع عن الراهب، فلتاؤوس المقاري، المتهم في قضية قتل رئيس “دير الأنبا أبو مقار”، أن محكمة النقض ألغت حكم الإعدام الصادر بحق موكله وأبدلته بالسجن المؤبد.

وقال حليم إن المحكمة قررت إعدام المتهم الأول في القضية، المشلوح أشعياء المقاري.

ويذكر أن المتهمان، المشلوح أشعياء المقاري، واسمه المدني وائل سعد تواضروس، وريمون رسمي منصور فرج، المعروف بفلتاؤوس المقاري، طعنا أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بإعدامهما.

وكانت الكنيسة القبطية عاشت تطورات متسارعة منذ فجر الـ29 من يوليو عام 2018، بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، بعد 233 يوما من التقاضي والتحقيقات في القضية الأكثر بشاعة في تاريخ الكنيسة القبطية المعاصر.

وتلقى الأنبا إبيفانيوس ثلاث ضربات قاتلة من الخلف على رأسه، أردته صريعا في الحال.

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أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

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