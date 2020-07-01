نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة التمثال الفرعوني الذي ظهر بجوار وزير الخارجية المصري في اجتماع مجلس الأمن

Time منذ 54 دقيقة
Views 1440
حقيقة التمثال الفرعوني الذي ظهر بجوار وزير الخارجية المصري في اجتماع مجلس الأمن

القاهرة (صدى):
أثار التمثال الفرعوني الذي ظهر خلف وزير الخارجية المصري خلال حديثه، عن بعد، في مجلس الأمن حول “سد النهضة” جدلًا كبيرًا.

وخرج أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، ليكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية المصري.

وقال وزيري : ” هذا التمثال مستنسخ لتمثال الملكة نفرتيتي" مشيرا إلى أن كل الأثريين يعرفون أن رأس التمثال يعود للملكة نفرتيتي، وهي زوجة أخناتون، والرأس موجودة في المتحف.

وتابع: "الرأس الأصلية للملكة اكتشفت في تل العمارنة سنة 1932 بمحافظة المنيا، موضحا أنها ابنة الملك آي، ومقبرته في وادي الملوك".

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

أخر الأخبار

ثلاثة معلومات خاطئة منتشرة عن الطماطم
ثلاثة معلومات خاطئة منتشرة عن الطماطم
Time منذ 28 ثانية Views 98
سيارة صديقة للبيئة تُخزن الطاقة في الهيكل بدلا من البطاريات
سيارة صديقة للبيئة تُخزن الطاقة في الهيكل بدلا من البطاريات
Time منذ 36 ثانية Views 1011
تعامل مواطن مع ضبان
تعامل مواطن مع ضبان
Time منذ دقيقة Views 106
مقرود على الاخر
مقرود على الاخر
Time منذ دقيقة Views 128
لجنة المسابقات تحدد جدول الجولات المتبقية من دوري المحترفين
لجنة المسابقات تحدد جدول الجولات المتبقية من دوري المحترفين
Time منذ دقيقتين Views 1076
الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"
الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"
Time منذ دقيقتين Views 1062
فرحة اردنيات بعد التخرج من الكلية العسكرية
فرحة اردنيات بعد التخرج من الكلية العسكرية
Time منذ دقيقتين Views 135
الوحدة يسعى لضم فالكاو
الوحدة يسعى لضم فالكاو
Time منذ 12 دقيقة Views 1279
ضبط 35 ألف عبوة معقم غير مرخصة قبل بيعها بالمنطقة الشرقية
ضبط 35 ألف عبوة معقم غير مرخصة قبل بيعها بالمنطقة الشرقية
Time منذ 19 دقيقة Views 1321
الديون تحطم شركة تُدير سلسلة مطاعم "بيتزا هت"
الديون تحطم شركة تُدير سلسلة مطاعم "بيتزا هت"
Time منذ 23 دقيقة Views 1480