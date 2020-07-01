شاب يقوم بمغامرة شيقة عبر 3 دول للعودته إلى أسرته في اليونان

أثينا (صدى):
دفعت تداعيات فيروس كورونا الجديد شاب يوناني إلى استخدام دراجة هوائية للسفر من اسكتلندا إلى اليونان.
وذكر الشاب البالغ من العمر 20 عاما، أنه يدرس في اسكتلندا، وأنه اشتاق لأسرته في اليونان إلا أن تعليق الرحلات الجوية أعاقت سفره لعائلته.
وأشار إلى أنه استعان بدراجته الهوائية في تخطي ثلاث دول وهى النمسا وألمانيا وإيطاليا، ثم لجأ لعبارة بحرية نقلته إلى اليونان.
وأضاف أن رحلته استغرقت 6 أسابيع، واعترضته بعض الصعوبات ومنها انفجار عجلة الدراجة، والطقس السيئ، الذى كان أما طقس مثلج أو شديد الحرارة.