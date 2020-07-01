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شاب يقوم بمغامرة شيقة عبر 3 دول للعودته إلى أسرته في اليونان

Time منذ يوم
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شاب يقوم بمغامرة شيقة عبر 3 دول للعودته إلى أسرته في اليونان

أثينا (صدى):
دفعت تداعيات فيروس كورونا الجديد شاب يوناني إلى استخدام دراجة هوائية للسفر من اسكتلندا إلى اليونان.

وذكر الشاب البالغ من العمر 20 عاما، أنه يدرس في اسكتلندا، وأنه اشتاق لأسرته في اليونان إلا أن تعليق الرحلات الجوية أعاقت سفره لعائلته.

وأشار إلى أنه استعان بدراجته الهوائية في تخطي ثلاث دول وهى النمسا وألمانيا وإيطاليا، ثم لجأ لعبارة بحرية نقلته إلى اليونان.

وأضاف أن رحلته استغرقت 6 أسابيع، واعترضته بعض الصعوبات ومنها انفجار عجلة الدراجة، والطقس السيئ، الذى كان أما طقس مثلج أو شديد الحرارة.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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