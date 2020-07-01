نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

السعودية للكهرباء تشكر شرطة الرياض بعد ضبط تشكيل عصابي سرق معدات كهربائية

Time منذ ساعة
Views 1511
السعودية للكهرباء تشكر شرطة الرياض بعد ضبط تشكيل عصابي سرق معدات كهربائية

الرياض (صدى):
وجهت السعودية للكهرباء الشكر إلى شرطة الرياض بعد أن نجحت في القبض على تشكيل عصابي من 6 وافدين ارتكبوا 55 جريمة سرقة.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها على "تويتر" :"شكراً رجال الأمن العام على سرعة القبض على هذا التشكيل العصابي الخطير، فمعدات السعودية للكهرباء مقدرات الوطن، من يعتدي عليها يعتدي عليه".

وكانت شرطة منطقة الرياض، ضبطت اليوم الأربعاء ، ستة وافدين ارتكبوا (55) حادثة سرقة.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (55) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية - الصحافة - الياسمين - القيروان - الرحمانية - العقيق - الملقا).

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

أخر الأخبار

ثلاثة معلومات خاطئة منتشرة عن الطماطم
ثلاثة معلومات خاطئة منتشرة عن الطماطم
Time منذ 7 ثواني Views 87
سيارة صديقة للبيئة تُخزن الطاقة في الهيكل بدلا من البطاريات
سيارة صديقة للبيئة تُخزن الطاقة في الهيكل بدلا من البطاريات
Time منذ 15 ثانية Views 1001
تعامل مواطن مع ضبان
تعامل مواطن مع ضبان
Time منذ 54 ثانية Views 103
مقرود على الاخر
مقرود على الاخر
Time منذ دقيقة Views 124
لجنة المسابقات تحدد جدول الجولات المتبقية من دوري المحترفين
لجنة المسابقات تحدد جدول الجولات المتبقية من دوري المحترفين
Time منذ دقيقة Views 1071
الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"
الهلال الأحمر تحذر من ملاحقة سيارة الإسعاف: "غرامة 900 ريال"
Time منذ دقيقتين Views 1057
فرحة اردنيات بعد التخرج من الكلية العسكرية
فرحة اردنيات بعد التخرج من الكلية العسكرية
Time منذ دقيقتين Views 130
الوحدة يسعى لضم فالكاو
الوحدة يسعى لضم فالكاو
Time منذ 11 دقيقة Views 1273
ضبط 35 ألف عبوة معقم غير مرخصة قبل بيعها بالمنطقة الشرقية
ضبط 35 ألف عبوة معقم غير مرخصة قبل بيعها بالمنطقة الشرقية
Time منذ 18 دقيقة Views 1321
الديون تحطم شركة تُدير سلسلة مطاعم "بيتزا هت"
الديون تحطم شركة تُدير سلسلة مطاعم "بيتزا هت"
Time منذ 23 دقيقة Views 1480