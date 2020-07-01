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اكتشاف حقل غاز جديد في دلتا النيل بمصر

Time منذ ساعة
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اكتشاف حقل غاز جديد في دلتا النيل بمصر

القاهرة (صدى):
اكتشفت شركة "إيني" الإيطالية، حقل غاز جديدًا في دلتا النيل بالبحر المتوسط، عند منطقة امتياز في المياه المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن " البئر المكتشف قريب من حقل نورس من جهة الغرب بنحو 12 كم، ونحو 1 كم غربا من حقل بلطيم " .

وأضافت: " كما أنه وجد بسمك 152 مترا داخل الأحجار الرملية، ويتمتع بخصائص بتروفيزيائية ممتازة "، مشيرًا إلى أنه ” سيتم اختبار البئر للإنتاج قريبا ".

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، لتحقيق أقصى استفادة مع البنية التحتية الحالية للمنطقة.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية للحصول على ترخيص مزاولة تجارة الغاز في السوق المحلية.

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أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

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