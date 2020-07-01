اكتشاف حقل غاز جديد في دلتا النيل بمصر

القاهرة (صدى):
اكتشفت شركة "إيني" الإيطالية، حقل غاز جديدًا في دلتا النيل بالبحر المتوسط، عند منطقة امتياز في المياه المصرية.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن " البئر المكتشف قريب من حقل نورس من جهة الغرب بنحو 12 كم، ونحو 1 كم غربا من حقل بلطيم " .
وأضافت: " كما أنه وجد بسمك 152 مترا داخل الأحجار الرملية، ويتمتع بخصائص بتروفيزيائية ممتازة "، مشيرًا إلى أنه ” سيتم اختبار البئر للإنتاج قريبا ".
وأفادت بأنه سيتم البدء بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، لتحقيق أقصى استفادة مع البنية التحتية الحالية للمنطقة.
وكانت الشركة قد تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية للحصول على ترخيص مزاولة تجارة الغاز في السوق المحلية.