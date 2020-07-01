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بالفيديو.. الشثري: يُولى على فاقد الذاكرة ولي يتصرف في ماله وفقًا للواجب

Time منذ ساعة
Views 1509
بالفيديو.. الشثري: يُولى على فاقد الذاكرة ولي يتصرف في ماله وفقًا للواجب

عادل الحربي (صدى):
كشف الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، حكم التصرف في مال فاقد الذاكرة والمصاب بالخرف الذي لا يميز.

وقال "الشثري" خلال لقاءه في برنامج "فتاوى"، إن " من يصاب بالخرب ولا يستطيع التمييز يُولى عليه ولي عن طريق القضاء، ليقوم بالتصرف في ماله، والوكالات السابقة تُلغى ولا يصبح لها أي أثر ؛ لأن الوكالة تكون في حال صلاحية الإنسان للتوكيل بكونه أهلاً للتصرفات" .

وأضاف: " يقوم هذا الولي بالتصرف في ماله ويكون سبب من أسباب تنميته، ولا ينفق من ماله إلا ما كان واجبًا من الواجبات، مثل النفقة عليه وإخراج الزكاة والنفقة على من تجب عليه الإنفاق عليه، ولا يتصدق ولا يتبرع ولا يوقف ولا يهدي لأبناءه ولا لغيرهم ولا يقوم بتقسيم التركة أو إعطاءهم شيئًا من أموال الرجل إلا ما كان واجبًا " .

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أحدث التعليقات

المليليح
لاعب الهلال سابقا هههههههههههههههههههه طيب ماردونا لاعب الأهلي سابقا ولا نيفيز 😊
واضح*** وصريح***
الله يكتب اللي فيه الخير والصالح..
واضح*** وصريح***
عودا حميدا للكابتن عبدالإله، وبالتوفيق للعميد إن شاء الله..
واضح*** وصريح***
أحد الأبواق المستعارة،زالمسعورة تجاة من يدفع الدولار والعملة الصعبه،وهذه العينات ممكن أن تبيع الدين والمبادئ،في سبيل كسب رضى من يدعم أكثرـويلوح بالعملة $$$ الخضراء..
الحارثي
فعلا والله

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