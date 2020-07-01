نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية

Time منذ 11 دقيقة
Views 1307
عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية

وكالات (صدى):
بدأت خمس دول عربية في تسيير رحلات طيران دولية لعدة وجهات محددة في بعض الدول.

وقامت مصر بإطلاق رحلات طيران إلى الإمارات، وبيروت وتونس ودول أوروبية وأمريكا الشمالية.

كما أطلقت شركة طيران الإمارات رحلات لأربع وجهات دولية منها مصر وتونس، بجانب السماح بعودة المقيمين الذين يمتلكون إقامة سارية ومتواجدين بالخارج شرط إجراء الفحص الخاص بكورونا، وألا تتجاوز نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة الجوية.

وفي نفس السياق، سمحت تونس ولبنان بعودة رحلات الطيران الدولية، كما سمح طيران الخليج في البحرين بتسيير رحلات دولية إلى اليونان والقاهرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
موفق خير ..
ابو محمد 😎
ام الكلب جيده ..
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي

أخر الأخبار

فولكس فاجن تزيح الستار عن تيجوان 2021
فولكس فاجن تزيح الستار عن تيجوان 2021
Time منذ 8 دقائق Views 1108
عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية
عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية
Time منذ 11 دقيقة Views 1307
الجمارك تُشدد على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر
الجمارك تُشدد على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر
Time منذ 17 دقيقة Views 1282
"الخطوط السعودية" تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية
"الخطوط السعودية" تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية
Time منذ 21 دقيقة Views 1427
عاصفة تفسد احتفالهم
عاصفة تفسد احتفالهم
Time منذ 23 دقيقة Views 295
عائلة امريكية تهاجم احد المارة
عائلة امريكية تهاجم احد المارة
Time منذ 23 دقيقة Views 243
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 24 دقيقة Views 241
لا تقرب منه
لا تقرب منه
Time منذ 24 دقيقة Views 268
مضاربة نساء داخل محل تجاري
مضاربة نساء داخل محل تجاري
Time منذ 25 دقيقة Views 277
الطائف تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
الطائف تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 1334