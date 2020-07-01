عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية

وكالات (صدى):
بدأت خمس دول عربية في تسيير رحلات طيران دولية لعدة وجهات محددة في بعض الدول.
وقامت مصر بإطلاق رحلات طيران إلى الإمارات، وبيروت وتونس ودول أوروبية وأمريكا الشمالية.
كما أطلقت شركة طيران الإمارات رحلات لأربع وجهات دولية منها مصر وتونس، بجانب السماح بعودة المقيمين الذين يمتلكون إقامة سارية ومتواجدين بالخارج شرط إجراء الفحص الخاص بكورونا، وألا تتجاوز نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد انطلاق الرحلة الجوية.
وفي نفس السياق، سمحت تونس ولبنان بعودة رحلات الطيران الدولية، كما سمح طيران الخليج في البحرين بتسيير رحلات دولية إلى اليونان والقاهرة.