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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

Time منذ 32 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الخميس في المملكة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وأضافت أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونوهت بأن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
موفق خير ..
ابو محمد 😎
ام الكلب جيده ..
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
ابو محمد 😎
ممتاز .. .. انه مفكر ولكن ماكمل الفكره ..

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