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امرأة لم تغادر بيتها لـ26 عاما ولم تغسل شعرها خلال 12عاما

Time منذ يوم
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امرأة لم تغادر بيتها لـ26 عاما ولم تغسل شعرها خلال 12عاما

موسكو (صدى):
كشفت تقارير روسية أن امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا، لم تطأ قدمها خارج منزل عائلتها لمدة 26 عامًا،ولم تغسل شعرها خلال 12 عامًا على الرغم من كونها بصحة جيدة.

وذكرت التقارير أن السيدة لم تغسل شعرها خلال 12 عامًا، كما يتضح من الكتلة العملاقة على رأسها، ولم يكن لديها تغيير فى الملابس لفترة أطول، على الرغم من كل هذا، زعمت أنها لا تحتاج إلى أي مساعدة.

وقال الجيران، إن السبب يعود الى الأم تايانا لأنها كانت دائمًا تحمى ابنتها كثيرًا، لكن الأمور خرجت عن نطاق السيطرة حقًا عندما تقاعدت المرأة، كانت ناديجدا فى الصف الثامن عندما بدأت والدتها في منعها من الخروج مع مراهقين آخرين في القرية، وفي غضون عامين أصبح الاثنان منعزلين تماما، لم تعد ناديجدا تذهب إلى المدرسة بعد الآن، ورفضت والدتها أي شخص حاول التدخل، قائلة لهم إنهما بخير وأن عليهم أن يهتموا بشؤونهم الخاصة.

في حين قالت صاحبة الـ 42 عاما، ربما سأموت قريبا، حياتي أسوأ من حياة القطط، القط لديه المزيد من الحقوق، أنا لست على قيد الحياة، حتى أننى غير موجوده، قيل لى إننى أموت وأنا على قيد الحياة.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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