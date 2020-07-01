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"فيتفا" ينضم قريباً للعين الإماراتي
منذ 41 دقيقة
1441
طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن قرب انضمام المحترف إيوانيس فيتفاتزيديس، لاعب أريس سالونيكا، لصفوف العين الإماراتي.
وأكدت التقارير أن لاعب الأهلي السابق في طريقه إلى الإمارات للتوقيع مع النادي لمدة ثلاث مواسم.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
موفق خير ..
ابو محمد 😎
ام الكلب جيده ..
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
ابو محمد 😎
ممتاز .. .. انه مفكر ولكن ماكمل الفكره ..
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