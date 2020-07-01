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فوائد عصير البقدونس بالليمون في تقوية المناعة وتنظيف الكلى

Time منذ 50 دقيقة
Views 1559
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فوائد عصير البقدونس بالليمون في تقوية المناعة وتنظيف الكلى

أميرة خالد (صدى):
يُعد الليمون أحد أهم العصائر الغنية بفيتامين سي الذي يقوم المناعة، وعند إضافة البقدونس إليه يُصبح أكثر صحة وفائدة للجسم.

وتتلخص فوائد عصير البقدونس في الآتي:" تحسين عملية الهضم، منع انتفاخ البطن وتقليل غازات الجسم، الحماية من حرقة المعدة، تقليل ضغط الدم المرتفع، التخلص من روائح الفم الكريهة، تقوية المناعة، تنظيف الكلى والكبد " .

ويتم عمل عصير البقدونس بالليمون، عبر وضع حزمة بقدونس طازجة مع كوب ماء بارد في مُحضر الطعام، ثم إضافة قطرات عصير ليمونة واحدة، وتقطيع شرائح ليمونة أخرى ووضعها في الكوب، على أن يتم تناوله مرة في اليوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
موفق خير ..
ابو محمد 😎
ام الكلب جيده ..
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
ابو محمد 😎
ممتاز .. .. انه مفكر ولكن ماكمل الفكره ..

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