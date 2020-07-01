إدارة الهلال تعتزم إعادة كويلار بطائرة خاصة

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي الهلال، عودة نجم الفريق جوستافو كويلار إلى العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة.
وبدأت إدارة الهلال، في التفاوض مع إحدى شركات الطيران البريطانية، لتوفير طائرة خاصة لإعادة كويلار.
يأتي ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في كولومبيا حيث لا يزال الطيران الدولي مُعلق هناك، وفقًا لـ "الرياضية".
ووصل عدد من أجانب الهلال، إلى الرياض عبر مطار البحرين الدولي بصحبة الجهاز الفني المساعد للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو.
واستأنف الزعيم، تدريباته مؤخرًا؛ استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.