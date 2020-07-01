نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إدارة الهلال تعتزم إعادة كويلار بطائرة خاصة

Time منذ ساعة
Views 1490
إدارة الهلال تعتزم إعادة كويلار بطائرة خاصة

ماجد محمد (صدى):
تعتزم إدارة نادي الهلال، عودة نجم الفريق جوستافو كويلار إلى العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة.

وبدأت إدارة الهلال، في التفاوض مع إحدى شركات الطيران البريطانية، لتوفير طائرة خاصة لإعادة كويلار.

يأتي ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في كولومبيا حيث لا يزال الطيران الدولي مُعلق هناك، وفقًا لـ "الرياضية".

ووصل عدد من أجانب الهلال، إلى الرياض عبر مطار البحرين الدولي بصحبة الجهاز الفني المساعد للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

واستأنف الزعيم، تدريباته مؤخرًا؛ استعدادًا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
موفق خير ..
ابو محمد 😎
ام الكلب جيده ..
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
عندما يغيب المساء
خذ وخل الشكاوى من هدم الابراج ما صله السماء عاد نحن مافي
ابو محمد 😎
ممتاز .. .. انه مفكر ولكن ماكمل الفكره ..

أخر الأخبار

فولكس فاجن تزيح الستار عن تيجوان 2021
فولكس فاجن تزيح الستار عن تيجوان 2021
Time منذ 7 دقائق Views 1096
عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية
عودة رحلات الطيران الدولية في 5 دول عربية
Time منذ 9 دقائق Views 1275
الجمارك تُشدد على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر
الجمارك تُشدد على ضرورة التحقق من التسجيل في منصة سابر
Time منذ 16 دقيقة Views 1269
"الخطوط السعودية" تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية
"الخطوط السعودية" تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية
Time منذ 20 دقيقة Views 1400
عاصفة تفسد احتفالهم
عاصفة تفسد احتفالهم
Time منذ 21 دقيقة Views 295
عائلة امريكية تهاجم احد المارة
عائلة امريكية تهاجم احد المارة
Time منذ 22 دقيقة Views 243
الحاجة ام الاختراع
الحاجة ام الاختراع
Time منذ 23 دقيقة Views 237
لا تقرب منه
لا تقرب منه
Time منذ 23 دقيقة Views 268
مضاربة نساء داخل محل تجاري
مضاربة نساء داخل محل تجاري
Time منذ 24 دقيقة Views 275
الطائف تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
الطائف تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1330