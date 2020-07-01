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تعرف على مصير الطبيب الذي أحبته الأميرة ديانا

Time منذ يوم
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تعرف على مصير الطبيب الذي أحبته الأميرة ديانا

لندن (صدى):
لا زالت قصة حب جمعت الأميرة الراحلة ديانا والطبيب البريطاني من أصل باكستاني حسنات خان، بإهتمام البعض حيث يتساءل الكثيرون عن مصير هذا الطبيب.

وكشفت تقارير بأن الطبيب يعمل مع منظمة Chain Of Hope غير الحكومية ونقل عنه قوله عن الأميرة الراحلة: "أرى أنها قامت بعمل استثنائي من أجل بلدها والناس في العالم أجمع".

وأضاف الطبيب بأن الأميرة الراحلة لم تكتف بالمصافحات وإلقاء التحية" معرباً عن أسفه لفقدانها. وعبر عن استغرابه إقامة نصب على شكل نافورة إحياء لذكراها وعلق: "لا أعتقد أنه يمكن النافورة أن تذكر الناس بشخص استثنائي"، ويذكر أن الطبيب ابتعد عن الأضواء بعدما ما اشيع عن العلاقة التي جمعته والأميرة.

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أحدث التعليقات

صالح العنزي
ألف مبروك تتربى بعزكم
صنهات العتيبي
للتوضيح : اغلب المحلات التى تبيع هذة المنتجات لا تحمل تراخيص من الجهات ذات العلاقة رغم انه يوجد ترخيص لكن للاسف تفعيل النظام للمحلات وتعميم تنفيذ النظام على الجميع اتاح وجود سوق سوداء للتركيب من غير المختصين والذين ليسوا مؤعلين من مهن عادية مثل الكهربائي السباك الاسئق الخاص وهناك شركات تحمل تراخيص فعلي المشتري ان يشتري ويتحري الجهه التى لديها تراخيص وعلي البائع ابراز الترخيص .
قوقاز
فوائد تربيه الكلاب
قوقاز
حزب الشيطان لا يقدم غير الفقر الجوع للاغتصاب القتل
عندما يغيب المساء
ماشاء الله تبارك الرحمن ألف مبروك الله يجعلها من عباده الصالحين

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