تعرف على مصير الطبيب الذي أحبته الأميرة ديانا

لندن (صدى):
لا زالت قصة حب جمعت الأميرة الراحلة ديانا والطبيب البريطاني من أصل باكستاني حسنات خان، بإهتمام البعض حيث يتساءل الكثيرون عن مصير هذا الطبيب.
وكشفت تقارير بأن الطبيب يعمل مع منظمة Chain Of Hope غير الحكومية ونقل عنه قوله عن الأميرة الراحلة: "أرى أنها قامت بعمل استثنائي من أجل بلدها والناس في العالم أجمع".
وأضاف الطبيب بأن الأميرة الراحلة لم تكتف بالمصافحات وإلقاء التحية" معرباً عن أسفه لفقدانها. وعبر عن استغرابه إقامة نصب على شكل نافورة إحياء لذكراها وعلق: "لا أعتقد أنه يمكن النافورة أن تذكر الناس بشخص استثنائي"، ويذكر أن الطبيب ابتعد عن الأضواء بعدما ما اشيع عن العلاقة التي جمعته والأميرة.