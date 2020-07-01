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انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا

Time منذ 7 دقائق
Views 1183
انضمام أمين بخاري إلى نادي النصر رسميًا

ماجد محمد (صدى):
غادر حارس المرمى أمين بخاري، صفوف نادي الاتحاد بعد انتهاء عقده الحالي يوم 30 يونيو، ليصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه الجديد النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان بخاري، قد رفض تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لاعتماد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على ثنائي حراسة المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي وفواز القرني.

ومن الجدير بالذكر، أن الحارس أمين بخاري يمتلك حق المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًا، ولكن دون اللعب في المباريات الرسمي، حتى يتم تسجيله في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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أحدث التعليقات

منجاوي
حلات من رفع مخدتك في الحمام اللي تصورين فيه
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــيه ياتوكتوك .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
الله يرزقه كل خـــير .
عبده
والله انه احسن من دخانكم المخيس

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